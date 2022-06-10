Erdoğan'dan bakanlara uyarı: 'Milletvekillerin telefonlarını açacaksınız'

AKP'li milletvekiller, özellikle dışarıdan atanan bakanlarla diyalog kuramadıklarını ve yurttaşların sıkıntılarını iletmekte zorluk çektiklerini parti yönetimine bildirdiler. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Kabine toplantısında bakanlar uyarıldı.

Selda Güneysu
10 Haziran 2022 Cuma, 04:00
Erdoğan'dan bakanlara uyarı: 'Milletvekillerin telefonlarını açacaksınız'
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AKP içinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte uzun süredir “atanmışlar-seçilmişler” tartışmaları yaşanıyordu.

Özellikle dışarıdan atanan bakanlarla milletvekillerinin diyaloglarının kesildiği, vekillerin yurttaşların sıkıntılarını bakanlara iletmekte zorluk çektiği” konuşuluyordu. Bu tartışma, AKP’nin Ankara Kızılcahamam kampında milletvekillerinden gelen eleştiriler karşısında “sert üslup kullanan” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yeniden alevlendi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP’li milletvekilleri, Özer’in tutumunu, parti yönetimine iletti. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldı. Erdoğan’ın, kabine toplantısında bakanlara, “Milletvekillerinin görüşme taleplerini ciddiye alacaksınız. Telefonlarına çıkacaksınız ve önerilerini dikkate alacaksınız. İcraatlarla ilgili eleştiri ve önerilere de yanıt verecek ve aranıza mesafe koymayacaksınız” uyarısında bulunduğu öğrenildi. 


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