Erdoğan'dan 'bayram' paylaşımı
Twitter'dan bir bayram mesajı paylaşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbi'me hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında,"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.
Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2023
Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum.
Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/I5AoykzKNx
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