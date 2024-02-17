'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...

Asal Araştırma, Ocak 2024 anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre bu pazar seçim olsa kazanacak parti belli oldu. Öte yandan her fırsatta "ekonomist" olduğunu dile getiren Erdoğan'ın ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı da yüzde 62,8 olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:30
'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo...
Abone Ol google-news

ASAL Araştırma Şirketi, Ocak 2024'te yaptığı "Bu pazar bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sorduğu anketinin sonucunu paylaştı. Şirketin anketinde AKP ilk sırada yer aldı.

CHP ikinci parti olurken; MHP üçüncü sırada yer aldı.

Göz Atın
Bayraklı Şehir Hastanesi çalışanlarına 'Erdoğan geliyor' mesajı atıldı: Açılışa katılmayanlar fişlenecek mi?

Bayraklı Şehir Hastanesi çalışanlarına 'Erdoğan geliyor' mesajı atıldı: Açılışa katılmayanlar fişlenecek mi?
Erdoğan'dan 'taziye' telefonu: '24 saat içinde...'

Erdoğan'dan 'taziye' telefonu: '24 saat içinde...'

Öte yandan iktidarın ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 62,8'e yükseldi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, hangi partinin yüzde kaç oy alacağı da merak ediliyor. Anket şirketlerinin en doğru tahmin için yarıştığı günlerde, Asal Araştırma bir genel seçim anketi sonucu paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

  • AKP: Yüzde 34.8
  • CHP: Yüzde 23.2
  • MHP: Yüzde 9,7
  • DEM Parti: Yüzde 9.4
  • İYİ Parti: Yüzde 8.5
  • Yeniden Refaf Partisi: Yüzde 4.8
  • Zafer Partisi: Yüzde 3.7
  • TİP: Yüzde 2.1
  • Memleket Partisi: Yüzde 0.8
  • Diğer partiler: Yüzde 3.0

Ankette seçmene "Özellikle son 2 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusu da yöneltildi. Ankete göre halkın büyük çoğunluğu ekonomik gelişmelerden sonra daha da kötüye gitti.

Katılımcıların "Ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusuna verdikleri yanıt şöyle:

  • Ekonomik olarak daha kötü durumdayım: %48,9
  • Kendimi/ailemi geçindiremedim: %23,6
  • Hiç etkilenmedim/hatta para kazandım: %8,2
  • İşsiz kaldım: %5,1
  • Diğer: %7,7
  • Fikrim yok: %6,5

YÜZDE 62, HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINI BAŞARISIZ BULUYOR

Ankette sorulan bir diğer soru ise "Genel olarak değerlendirdiğinizde, hükümetin ekonomi politikalarını ne derecede başarılı buluyorsunuz?" oldu.

Seçmenin hükümetin politikalarına dair değerlendirmesi şöyle:

  • Başarılı: %18,5
  • Başarısız: %62,8
  • Kısmen başarılı: %10,2
  • Cevap yok: %8,5

ANKET haberleri anket sonuçları haberleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

TCMB beklenti anketi açıklandı! İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...
Özgür Özel'den 'Dikili' açıklaması: 'Anketlerde ilk 3'te yer alan bir performans gösterdi'

Özgür Özel'den 'Dikili' açıklaması: 'Anketlerde ilk 3'te yer alan bir performans gösterdi'
ORC Araştırma son Hatay anketini paylaştı: İki farklı senaryoda da CHP'nin iki adayı geride!

ORC Araştırma son Hatay anketini paylaştı: İki farklı senaryoda da CHP'nin iki adayı geride!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!

Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!
Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu

Dünyanın 'en seksi' dili belli oldu
Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı! 'Akıldan bile geçmemeli'

İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı! 'Akıldan bile geçmemeli'
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?

Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?