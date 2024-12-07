'Valiz hesabı' yapmıştı... Erdoğan, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Kule deyince aklına sadece para kuleleri geliyor'

Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:23

Güncelleme: 07.12.2024 - 16:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında yine muhalefeti ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı.

Cumhurbaşkanı burada, Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki ifadelerine 'valiz hesabı' ile yanıt veren CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi.

"KULE DEYİNCE AKLINA PARA KULESİ GELİYOR"

"Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler" diyen Erdoğan, CHP liderini şu sözlerle hedef aldı:

"Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatları yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor.

Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında hedef aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir yanıt gelmişti.

Bahçeli'den saatler sonra kürsüye gelen Özel, "Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım" diyerek elindeki kağıt parçasını yırtmıştı.

"Ben Devlet Bey'e inat bunları konuşacağım..." diyen Özel, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili dövizleri göstermişti. Sonrasında ise alım gücünün ne kadar düştüğünü göstermek isteyen Özel, bir valiz dolusu parayı "Parayı pul ettiniz!" diyerek kürsüye dizmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza müreffeh bir Türkiye bırakmayı arzu ediyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Bakınız, bu durum sadece dış politika, sadece savunma, sadece ekonomi için geçerli değildir. Güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Güzel vatanımızın Anadolu'muzun mahsun olmasına, mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Bu anlayışla asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık."

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

“Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Öyle laf ola beri gele yok. Burası öyle Özgür Özel'lerin şunların bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil.

Şimdi Gaziantep Güneyşehir'deyiz. 5113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Bu konutların inşasında emeği ve katkısı olan başta Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ'miz olmak üzere tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum.

Proje ile hem depremzedelerimizin güvenli bir yuva özlemine yön verecek, hem de sosyal konutlarla bölgede hayat standartlarını yükseltmiş olacağız. Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'te olmak üzere 11 ilde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılının sonunda Gaziantep'imizde toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz.”

“VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİN ARKASINDAYIZ”

“Burada şunu özellikle ifade etmek isterim: Biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Biz aynı zamanda okulu ile, sağlık merkeziyle, çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Sadece depremde yıkılan yerlerin değil, bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Sanayi ve ticaret şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretimi, istihdamı, ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz.

Türkiye tüm bunları aynı anda yapacak kudrete de, siyasi iradeye de sahiptir. Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üstüne sünger çekenlerden olmadık. Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah'ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız.”

"KULE DEYİNCE BAKIYORSUNUZ ÖZEL VE BELEDİYE BAŞKANLARININ AKLINA SADECE PARA KULELERİ GELİYOR"

“Milletimize hizmet etmek için dev eserler üretiyor, karıncalar gibi çalışıyoruz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Kule denince aklımıza İstanbul Havalimanı'nın 90 metre uzunluğundaki kule geliyor. Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri icraatları yok. Konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor.

Bunların aklı fikri ceplerini doldurmak, milletin paralarını har vurup harman savurmak. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi kaderine terk edildi. Bir başkası 6 sene önce işleyen trafiği kör düğüm haline getirdiler. İş Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelince kırk dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlara sabır versin.”

PEK ÇOK ALANDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

“Gaziantep'i yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Türkiye yüzyılına yakışır, örnek bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşımından yeşil alanlara, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Toplam 135 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük temiz su yatırımı olan Düzbağ içme suyu projesiyle şehrimizi kaynak kalitesinde içme suyuna kavuşturduk. 5 kilometresi tünel olmak üzere toplam 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray metro projemizi başarıyla tamamladık.

Büyükşehir Belediyemizin finansmanı ile 32 vagondan oluşan yerli ve milli tren setimizi yakında tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Yine 25 köprülü kavşağımızı ve 128 köprümüzü de yakın zamanda hizmete alacağız. 10 bin iş yerinde 50 bin kardeşimizin istihdam edileceği 4 milyon metrekarelik Büyükşehir projemizi de yakın zamanda tamamlıyoruz.”

GAZİANTEP-MERSİN ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK

“Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek.”