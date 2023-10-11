Erdoğan'dan fahiş konut ve kira fiyatları açıklaması: 'Ağır yaptırımlar uygulayacağız'

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:11

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Bilinçli tüketicilerimizi, yarışmada dereceye giren öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ödül törenimizi her yıl mart ayında yapıyorduk ancak 6 Şubat'ta deprem felaketi sebebiyle ödül törenimizi de erteledik. 7 aylık gecikmeyle de olsa törenimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum.

* Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekonomi yol haritalarında önceliği daima bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Bölgeye 762 milyar lira ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. İş yerlerimizi, ticarethanelerimizi hızla yapıyoruz. Depremzedelerimizi siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız. Bu zor günlerin üstesinden alnımızın akıyla hep beraber geleceğiz.

* Kritik süreçte muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide vahim sonuçları olabilecek fevri adımlardan uzak durduk. Geniş yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi, halen de etkiliyor. Avrupa'dan Amerika'sına herkes enflasyonu dizginlemeye dönük politikalar uyguluyor. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık.

"KİŞİ VE KURUMLARA YÖNELİK AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

* Tamamen fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince bizim yükümüz daha da arttı. Ekonomik hiçbir gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık. Yeni kabinemizin önceliklerinden birisi bu balonu söndürmekti. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık.

* Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız.