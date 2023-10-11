Son dakika... Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler için yaptığı ittifak çağrısına yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:49
Son dakika... Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası kendisine yöneltilen "Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusu üzerine, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın çağrısına İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" ifadelerini kullandı.

 

 


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