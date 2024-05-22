İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Roma yanıtı: Avrupa oyunlarına gittik

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 04:00

İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Seçimleri” toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Erdoğan’a şu yanıtı verdi: “Sayın cumhurbaşkanı 2027 Avrupa Oyunları’nı ve Roma’yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyor tahmin ediyorum. Ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse. Biz günün sonunda biz 2027 Avrupa Oyunları için oradaydık.”

İmamoğlu’na cumhurbaşkanının açıklaması dışında Roma seyahatine götürülen gazetecilerin masraflarının İBB tarafından karşılanmasıyla ilgili lüks harcama eleştirileri anımsatılarak “Masraflar İBB tarafından mı karşılandı” sorusu da yöneltildi.

İmamoğlu, “Farklı şekillerde. Yani tabii kurumsal karşılamamız, ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Önemli bir organizasyondur. Etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz” yanıtını verdi.

İmamoğlu, 23 Nisan’da makam koltuğuna oturttuğu 3. sınıf öğrencisi Ali Selim Metli’nin sınıflara dolap isteğini yerine getirdi. Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu’na dolaplar yerleştirildi.

