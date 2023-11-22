Erdoğan'dan G20 zirvesinde 'Filistin' mesajı: 'Tahammül sınırlarını aştı...'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi düzenlenen G20 zirvesinde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve geçici ateşkes konusu ile rehine takası vardı.

''YAŞANAN TRAJEDİ ARTIK İNSANLIĞIN TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞMIŞTIR''

Filistin topraklarında yaşananların artık insanlığın tahammül sınırlarını aştığını belirten Erdoğan, ''Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız'' diye konuştu.

G20 liderlerine de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum" dedi.

''TÜRKİYE OLARAK SORUMLULUK ÜSTLENMEYE HAZIRIZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ukrayna'daki savaş devam ederken 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. İsrail yönetimi çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını onların elinden aldı, Filistinlileri kendi yurttalarından göçe zorladı.

Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız."

''AÇIKÇA SAVAŞ SUÇU İŞLENMEKTE''

"İsrail yönetimi okulları kiliseleri hastaneleri acımasızca bombaladı. Burada açıkça savaş suçu işlenmektedir. Bunları yapanlar uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir."

''KALICI ATEŞKESE VE BARIŞA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM''

"4 günlük insani fasıla ilanı ve rehine takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini gördük."

G20 LİDERLERİNE SESLENDİ

"Sizleri iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum."