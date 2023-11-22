Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Mustafa Destici'den yanıt!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:13

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" çıkışının yankıları sürüyor.

Bu kapsamda, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) ilk açıklama geldi.

"TARTIŞMAYA KAPALI OLMALIDIR"

Partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

“Kamuoyu önünde gerçekleşen 50+1 tartışmaları maalesef hedefini şaşırmış, farklı boyutlara taşınmaya çalışılmak istenmektedir. Hedef Cumhur İttifakına zarar vermek noktasına taşınmaya başlamıştır. Cumhur İttifakı’na zeval gelmesi demek direk milli güvenlik sorunu ve siyasi istikrarsızlık doğurur. Bu tartışmalar sistemi 2016 öncesinde olduğu gibi zora sokar en başa döneriz.

Açıkça ifade edelim ki, 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yani Başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa yeni Başkanlık Sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. Yapılacak olan ise Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu’nun ivedilikle demokratikleştirilmelidir.

Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilmelidir. Partilere anayasaya aykırı şekilde yapılan Hazine ve Seçim Yardımı mutlaka kaldırılmalıdır. Kuvvet ayrılığı esaslı bir şekilde yerli yerinde oturtulmalı ve yargı kurumları arasındaki ilişkilerde, çatışmalara son verilecek şekilde yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söylemişti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..."