Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı: 'Milletimizin sabırlı olmasını istiyorum'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:04

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında hayat pahalılığına ve art arda gelen fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir" dedi.

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Ekonomik krizi küresel ölçekteki artışa ve içerideki 'fırsatçılara' bağlayan Erdoğan, yurttaşlardan 'sabır' istedi.

"Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenleri acımayacağız" diye konuşan Erdoğan, "Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik."

''Yatırımdaki ayrımları ortadan kaldırarak; vatandaşlarımızın tamamını hizmet veren eserler inşa ettik. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Buna bir de ülkemizdeki kimi kesimlerin aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız için sıkıntılı bir tablo çıkmaktadır."

"Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz."

"MİLLETİMİZİN SABIRLI OLMASINI İSTİYORUM"

"Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenleri acımayacağız. Bu dönemler ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Üç kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler, en büyük zararı kendilerine vermektedir.

Devletimiz yoğun bir çalışma içerisindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımasını yakın zamanda görmeye başlayacağız.

Tarım ve turizmdeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Türkiye uluslarası alanda itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelede daha hızlı adımlarla yürümeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum."



