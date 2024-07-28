Erdoğan'dan sanatçı Safiye Soyman'a taziye telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun ölümü dolayısıyla taziyelerini iletti.

AA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 08:03
Erdoğan'dan sanatçı Safiye Soyman'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.


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