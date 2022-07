Erdoğan'dan 'İsveç' ve 'Finlandiya' açıklaması: 'Oyalama görürsek en baştaki tavrımıza döneriz'

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Açıklamasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini değerlendiren Erdoğan, TSK için yetiştirilmesi gereken nitelikli personel hakkında ise "Bu yeni dönemde sadece sistemi yenilemekle kalmadık. Her alanda iyileştirmeler yaptık. Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık" dedi.



"TSK, GERÇEK ANLAMDA MİLLETİN ORDUSU HALİNE GELDİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Üniversitemizin 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı kursunu başarıyla tamamlayanları tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz dünyanın sayılı ordularının başında gelmektedir.

Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu herkese ispatlamıştır. Üniversitemizin binalarından, eğitim öğretim şartlarına kadar her alanda iyileştirmeler yaptık. Önce vesayetçilerin ardından FETÖ'cülerin kapalı devre haline dönüştürdükleri TSK'nın mekanizmalarını tüm evlatların emrine açtık. Gerçek anlamda milletin ordusu haline gelmiştir.

Tıpkı diğer milli savunma hamlelerimizin önünün sinsice kesilmesi gibi reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Milli Savunma Üniversitesini kurup yeni öğretim sistemine geçmemizin ardından da sabotaj devam etmiştir. Bunun da elbette eksikleri olabilir, önemli olan yapıcı bir yaklaşımla bu tekliflerin ortaya konmasıdır. Sistemi çökertip eskisinin de gerisine düşürme gayretlerini bu kapsamda görmüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı ileriye doğru adımlar atmaktır.

1800'lü yıllar boyunca parça parça kopartılan vatanda topraklarını 1900'lerle birlikte tamamen zaptetmek isteyenlere Çanakkale'de unutamayacakları ders vermiştik. Anadolu'dan milli mücadele ile kovup binlerce yıllık tarihimize yeni bir sayfa açmıştık. Milletimizin desteğiyle başlatılan her demokrasi hamlemizin önü bir şekilde kesildi. Tek parti faşizmi ile darbelerle, ekonomik istikrarsızlıkla, toplumsal çatışma çıkarma gayretleriyle, terör örgütleriyle bizim başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bu tablodan mazisi nice şanla dolu ordumuz da nasibini almıştır. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun gerçek durumunu görme imkanı bulamamıştır. Kısa süre önce Efes tatbikatı gerçekleştirdik. Dünyadan 39 ülke, başta ABD katıldılar. Başarılı bir tatbikatla dünyaya gayet güzel ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak yeniden her an her yerde, her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik, Libya'da gösterdik. Yine göstermeye hazırız.

Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Biz bu mücadelemizi sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz. Geniş bir alandaki operasyonlar dahi, ihtiyacımız olan dönüşümün hayata geçirilmesine tam manasıyla yetmemiştir. Savunma sanayimize özel bir yer verdik.

İçeride maruz kaldığımız engellemelerinin sebebini çözmekte zorlanıyorduk. Gayretlerin arkasındaki silüetin aslında aynı olduğunu zaman bize gösterdi. Emniyet, yargı darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişimiyle ordudan kaynaklanan engelleme çabalarının sebebi ortaya çıktı. Yakın tarihimizin en büyük tasfiyesi, bir anlamda ülkemizin önündeki mayınları, dikenleri de temizlemiştir. Türkiye sınır ötesi harekatlarından, bölgesel gelişmelerde oyun kurucu konumunu güçlendirmesine kadar önemli başarılarını gerçekleştirmiştir."

"RİYAKARLIK EMARESİ GÖRÜRSEK EN BAŞTAKİ TAVRIMIZA DÖNERİZ"

"Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ilk adımdı, son iki ülke üye olmamıştır. Üyelik davetine tabi olmuştur. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Bu taahhütlerin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Bu konuda bir oyalama ya da riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza döneriz. Biz herkese karşı açık yürekliyiz, sözlerimizin arkasındayız, aynı tavrı muhataplarımızdan beklemek hakkımız."