Erdoğan'dan 'kadrolarda değişim' açıklaması: 'Çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz'

Yayınlanma: 30.11.2024 - 17:23

Güncelleme: 30.11.2024 - 17:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kongrede yaptığı açıklamalarda, terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Yaşanan bölgesel meselelere işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 40 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelecek vizyonlarına ayak bağı olan terör prangalarını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir. Umutlarımızı kıran sorunlar ve sorumsuzluklar yok mu? Elbette var. İnşallah 85 milyon gönül gönüle vererek hedeflerimize ulaşacağız. Niyet hayır olursa akıbet de hayır olur" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eski genel başkanın kötü mirasını yeni genel başkan da devam ettiriyor. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan şeyler deniyorlar. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok ama iş çamur atmaya gelince maşallah hep ön saftalar.

AK Parti milletin kurduğu milletin istikamet verdiği iktidara getirdiği, milletin dağ gibi arkasında durduğu milletin demokrasi, hak ve özgürlük siyasetine meftun olduğu yalpaladığında da milletin ayar verdiği partidir. Yerel seçimlerin sonuçlarını böyle bir ayar verme olarak görüyoruz. Millet sandık yoluyla mesajlarını bize iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımıza koyduk.

"KADROLAR DEĞİŞİR"

Eksiklerimizi tamamlayacak hatalarımızı düzeltecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde kadroları milletle bu kadar iç içe geçmiş başka bir parti göremezsiniz. Biz değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan siyasi hareketiz. Kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir millete hizmet sevdamız değişmez. Kadrolar değişir devletimize, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez.

Siyasetteki yarış da sandıktaki oyunuz azalınca değil mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. Siyaset bir gönüllere girme seferberliğidir. Başarının yolu insan kaybetmekten değil insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil birleşerek büyüyeceğiz. Kaybedecek tek bir vatandaşımız yoktur. Hedefimiz 85 milyon vatandaşımızın hepsinin gönlüne girmek olduğu üzere, kendi kadrolarımızdan başlayacağız.

"İCRAATIN PARTİSİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

AK Parti yüzde 50 bandının üzerinde tutacak yeni bir siyasi programı ve heyecanı ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti son 22 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz.

Dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseleri sizler de takip ediyorsunuz. Bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini biliyorsunuz. Ülkemiz üzerinde farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş'tır. Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir.

"MESELEYE DAR BİR PENCEREDEN BAKAMAYIZ"

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin hepimiz biriz. Beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Bayrağımız, marşımız bir. Devletimiz bir. Mazimiz bir. Kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye'yiz. Terörün olmadığı Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak terör sorununu kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefe ulaşmak için cesur ve planlı adımlar atmak için çekinmeyeceğiz. Söz konusu Türkiye'nin milletimizin menfaatleriyle biz meseleye dar bir pencereden bakamayız.

Son 40 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelecek vizyonlarına ayak bağı olan terör prangalarını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir. Umutlarımızı kıran sorunlar ve sorumsuzluklar yok mu? Elbette var. İnşallah 85 milyon gönül gönüle vererek hedeflerimize ulaşacağız. Niyet hayır olursa akıbet de hayır olur."