Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Ülkemize kazandırmakta kararlıyız'

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 14:45

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 15:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında yine CHP’yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul’dan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane’ye ‘Kağıttepe’ diyenlerden, Paris’i bildiği kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye’yi de İstanbul’u da bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul’un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz."

"HER NE KADAR SONU İDAM SEHPASINA ÇIKMIŞ OLSA DA..."

Öte yandan seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihini yeniden hatırlatan Erdoğan, "Rahmetli Menderes’in, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diye başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğüne dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda, ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık" dedi.

Erdoğan şu sözleri kullandı:

"Şimdi ülkemiz yeni bir seçimin eşiğinde, bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerine kadar terör saldırılarına sayısız imtihandan geçtik. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz ayın hemen ertesinden başlayarak ekonomimizi mahvetme yolunda birçok adımlar attılar. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere’nin hali ortada. Fransa’nın hali ortada. Almanya’nın hali ortada. Elhamdülillah, bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin üstesinden gelmeyi başardık."

"KANAL İSTANBUL'DA KARARLIYIZ"

Metronun 1 ay ücretsiz olacağını açıklayan Erdoğan, açıklamasında ayrıca bilim insanları tarafından İstanbul'a yararından çok zararı olacağı defalarca kez anlatılan 'Kanal İstanbul' projesi hakkında da konuştu.

"İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak Boğaz’ın yükünü hafifleteceğiz" diyen Erdoğan, "Kanal İstanbul ile İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Altyapısını oluşturduğumuz bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Kağıthane İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na uzanan 8 istasyonlu metro hattının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Günde 800 bin yolcu ağırlayacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşım sağlanacak. Metro hattımızı İstanbulumuzun bir an önce hizmetine sunmak için aynı anda 10 tünel delme makinesi kullandık.

* Yerli ve milli mühendislik başarılarıyla gurur verici bir eserin ülkemize kazandırılması hikayesidir. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam izleyebilirsiniz. Bugün metromuzu hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız metro hattımızı Kağıthane'de Mahmutbey metrosu ile entegre ediyoruz. Bu hattı Zincirlikuyu'yla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli batarya ile görev yapacak.

* Türkiye bu proje ile metro hattı inşasındaki gücünü tüm dünyaya ispatlamıştır. Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inece metro hattındaki çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız da sürüyor. Tüm bunlar tamamlandığında raylı sistemler hattını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız.

"NE KANDIRANLARDAN NE KANDIRILANLARDAN OLACAĞIZ DEMİŞTİK"

* Bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi; aa bunda sürücü yok muydu?" diyor. Bir diğeri de "Bunları galiba Paris'te yapmışlar" diyor. Paris'te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok. Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul’dan ne İstanbul’u altyapısından ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendik, hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan Fatih'in emaneti bu şehrin her sıkıntısına çözüm aradık, bu şehri kimsenin insafına bırakamayız.

* Kağıthane’ye kağıttepe diyenlerden, Paris’i bildikleri kadar İstanbul’u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye’yi de İstanbulumuzu da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. İstanbul’a belediye başkanı olduğumuzda ne kandıranlardan ne kandırılanlardan olacağız demiştik.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünün ihtiyaçları değil şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Bay Kemal, 1 kuruşsuz yaptığınız yatırımları anlatın diyor. Bak Kamu özel işbirliği yatırımlarıdır bunlar. İGA'yı, Yavuz Sultan Selim'i, Osmangazi'yi böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok zaman geçecek.

* Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.

"KANAL İSTANBUL İLE İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞIZ"

* Hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Ulaşımdan, tarıma tüm alanlarda yatırımalar yaptık. Önümüze çıkan sorunları aşarak yolumuza devam ettik. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük.

* Suyı 110 km'den dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. Ümraniye çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık.

* Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Spor, eğitim, sağlık, kültür merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak Boğaz’ın yükünü hafifleteceğiz. Kanal İstanbul ile İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Altyapısını oluşturduğumuz bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

'14 MAYIS' MESAJI

* Rahmetli Menderes’in, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diye başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğüne dayalı bu haykırış, daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda, ‘Yeter, söz de karar da milletindir’ diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık.

* Şimdi ülkemiz yeni bir seçimin eşiğinde, bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerine kadar terör saldırılarına sayısız imtihandan geçtik. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz ayın hemen ertesinden başlayarak ekonomimizi mahvetme yolunda birçok adımlar attılar. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere’nin hali ortada. Fransa’nın hali ortada. Almanya’nın hali ortada. Elhamdülillah, bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU 1 AY ÜCRETSİZ OLACAK

* Şimdi tabii bizden müjde beklersiniz, ne kadar müjde bekliyorsunuz? İnşallah bir ay süreyle ücretsiz olarak istifade edeceğiz.