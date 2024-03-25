Erdoğan'dan küçük çocuğa 200 TL harçlık
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsüne binen küçük çocuğa 200 TL verdi.
Erdoğan'ın seçim dönemlerinde 'klasik' haline gelen küçücük çoçuklara para verdiği görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi.
Bugün seçim gezileri kapsamında otobüs ile gezen Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, otobüsüne yaklaşan küçük bir çocuğa 200 TL harçlık verdi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
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