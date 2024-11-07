Bütçe görüşmelerinde 'TOGG' gündemi: 'Borcam gibi hediyelik eşyaya dönüşmüş durumda'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 19:33

Güncelleme: 07.11.2024 - 19:33

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, söz alarak şunları söyledi:

"SİYASİ PARTİNİN MARKASI GİBİ BİR KAMPANYA YAPTINIZ"

"TOGG, Türkiye için önemli bir marka ama çıkışından başlayan süreçte sizden önceki bakanın yaptığı davranışlardan sonra TOGG bir ülkenin milli markası değil de bir siyasi partinin markası gibi âdeta bir kampanya yaptınız. Bunun TOGG’a zararı var, bunun TOGG'a kârı yok. Almanya'da Mercedes'i CDU ‘Ben ürettim, bu benim partimin malı’ diyor mu? Ya da BMW'ye Hristiyan Demokratlar, SDP ‘Benim malım’ diyor mu? Ya da Peugeot'ya sosyalistler ya da sağ partiler ‘Benim malım’ diyor mu? Demiyor. Çünkü Peugeot, Mercedes ve BMW de o ülkenin milli malıdır. TOGG'a da böyle yaklaşmanızı beklerdik.

"KORUMA ARAÇLARINA BAKIYORSUN, LAND CRUISERLAR, AUDILER..."

TOGG önemli bir marka da TOGG tasarrufta kullanılıyor. Kamu kuruluşlarında acayip işler oluyor. Bakan TOGG'a biniyor -sizin için söylemiyorum- arkadaki araba, koruma arabası ne biliyor musunuz? Land Crui-ser. Bakan önde TOGG'a binmiş, arkadaki koruma araçlarına bakıyorsun, Land Cruiser'lar, Audi'ler... Acayip bir mesele. Bu sadece bakanlara mahsus değil. Tasarruf genelgesi yayınlandı, sağ olsun bizim bakanlar illere gittiğinde, deprem bölgesine gittiğinde bir minibüsün içerisinde 20 kişi biniyor, fotoğraf veriyorlar ama gelirken neyle gelmişler? Özel uçakla. Böyle trajikomik şeyler var."