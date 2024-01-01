Erdoğan'dan milletvekillerine 'İstanbul' talimatı: Herkes kenti yeniden kazanmak için çalışacak

Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 03:02

İstanbul’u CHP’ye kaptıran AKP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde önceliği İstanbul’a verdi. Hemen hemen her konuşmasında İstanbul’u işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin il, ilçe teşkilatları ile gençlik ve kadın kolları başkanlıklarının yanında milletvekillerine de “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatını verdiği belirtiliyor.

İşbirliği çerçevesinde 30 büyükşehirin ikisinde MHP’nin, 28’inde ise AKP’nin adayının desteklenmesi kararı alınmıştı. AKP ve MHP’nin illerde yaptığı işbirliği kapsamında da MHP; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde AKP’nin adayını; AKP ise Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olmak üzere MHP’nin adayını destekleyecek. AKP’nin başta 28 büyükşehir olmak üzere illerde göstereceği adayları bu ay başında açıklayacak.

YERLİKAYA ADI MASADA

Bu kapsamda AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi aday göstereceği merak ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da İstanbul için “Erdoğan’ın masasında olduğu” kaydediliyor.

Erdoğan, pek çok konuşmasında da İstanbul çıkışında bulunmuş, önceki gün düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında “31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbulumuzu, Türkiyemizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli” demişti.

‘HER ŞEY İSTANBUL İÇİN’

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için partisinin başta il ve ilçe teşkilatları olmak üzere milletvekillerine de “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatı verdiği belirtiliyor. Erdoğan’ın, yaptığı toplantılarda milletvekillerine, “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul’da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak” uyarısında bulunduğu belirtiliyor.