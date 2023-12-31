Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 31.12.2023 - 10:55

Ekranların en uzun soluklu magazin programı '2.Sayfa'dan şaşırtan bir karar geldi. 18 yıldır Müge Dağıstanlı Erdoğan ile 2. Sayfa'yı sunan Gülşen Yüksel Salt, hem ekranlara veda ettiğini, hem de '2.Sayfa'nın bittiğini açıkladı. Peki, Müge Dağıstanlı Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Dağıstanlı evli mi? Müge Dağıstanlı'nın yeni programı ne, ne zaman başlayacak?

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

Müge Dağıstanlı, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteciliğe olan tutkusu ve yeteneğiyle öne çıkan Müge Dağıstanlı, kariyerine yazılarıyla başlamış ve Posta Gazetesi'nde magazin müdürlüğü görevini üstlendi.

Posta Gazetesi'nde "duydum gördüm yazdım" adlı köşesinde yazılarına devam eden Dağıstanlı, magazin dünyasındaki olayları sıcak ve özgün bir bakış açısıyla okurlarıyla buluşturmuştur. Yazılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Müge Dağıstanlı, magazin haberciliğinde profesyonel yaklaşımı ve tarafsız duruşuyla dikkat çekti.

Müge Dağıstanlı'nın medya kariyerindeki önemli dönemlerden biri, televizyon ekranlarında gerçekleşti.. Gülşen Yüksel ile birlikte çeşitli televizyon kanallarında magazin programları hazırlayan ve sunan Dağıstanlı, izleyicilerle buluştuğu her programda dinamizmi ve samimiyetiyle beğeni toplamıştır.

2015 yılından itibaren sabah kuşağında yayınlanan "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Gülşen Yüksel ile birlikte sunan Dağıstanlı, Kanal D ekranlarında Türk televizyonculuğuna damgasını vurdu. Program, 2016 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilerek başarılarını taçlandırdı.

MÜGE DAĞISTANLI EVLİ Mİ?

Müge Dağıstanlı'nın özel hayatı da medya gündeminde geniş bir yer tutmuştur. Gazeteci Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel'in nikah şahitliğini yaptığı Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girmiştir. Bu evlilik, Dağıstanlı'nın kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir isim olmasını sağlamıştır.

MÜGE DAĞISTANLI'NIN YENİ PROGRAMI NE?

Müge Dağıstanlı, yeni yılda 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Dağıstanlı'ya gazeteci Ali Eyüboğlu eşlik edecek.