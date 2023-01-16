Erdoğan'dan muhalefete 'ret' tepkisi: 'Ne millet ne de kadınlarımız affedecek'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:10

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalara bulundu.

Erdoğan burada, bu hafta Meclis'e gelmesi planlanan anayasa değişikliği teklifi hakkında da konuştu.

"REFORM SÜRECİNİN ZAFER TACI OLACAK"

Söz konusu teklifi 'reform sürecinin zafer tacı' olarak nitelendiren Erdoğan, "Artık hiç kimse sosyal medyadan eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Teklifimizle kadınların haklarını güçlendirme yanında aileyi de sapkın akımlardan korumayı amaçladık. Özgürlük kılıfı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Temennimiz Meclis'in teklife 400'ün üstünde bir oyla kadınlarımızın bu talebine cevap vermesi" dedi.

REFERANDUMU İŞARET ETTİ

Anayasa değişikliğiyle ilgili randevu talebini geri çeviren muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Altını çizerek söylüyorum, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne millet, ne de kadınlarımız affedecektir. Meclis'te kararı alamazsak kilidi milletin iradesi açacak. Millet iradesine gideceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞULE YÜKSEL'İ ANLATTI

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* İstanbul'umuzun manevi muhafızı Eyüpsultan Hazretleri'ne komşu, hizmet verecek vakfımız tüm vatandaşlarımıza açıktır. Burası yeni nesillerin yetişmesinde bir ocak görevi görecektir. Vakıf binamızın açılmasına vesile olan, Şule ablamızın manevi mirasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar, İslam'a hizmet yolunda ayırmasın diye dua ediyorum.

* Ömürlerine sayısız eseri, mücadeleyi sığdıran böyle insanlar, geride dua ile anılacak mücadele bırakmışlardır. Şule ablamız, mücadeleyle geçen ömrü boyunca, sonucu ne olursa olsun Hakk'ı ön planda tutmuştur. Kaleme aldığı kadın sayfaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Merhum Şule Yüksel Şenler'i çağdaşlarından ayıran en önemli özelliği, o fildişi kuleden ahkam kesmek yerine bizzat hayatın içerisinde yer almayı tercih etti. Güçlü kalemi yanında, emsalsiz bir de hatip olan Şule Yüksel Şenler, gittiği yerlerde binlerce kişiye hitap etmişti.

* Türkiye'yi karış karış gezmesi, özellikle gençlerimizi derinden etkilemiştir. Şule Hanım'ın kendine has örtünme tarzının gençlere de etki etmesi, irtica çığırtkanlarını da harekete geçirdi. Dönemin cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildi. İsmi ölüm listelerinde yer aldı. Evi kundaklanmaya çalışıldı. Sıkma baş denilerek fütürsuz itibar suikastına maruz bırakıldı. Ama Şule Yüksel Şenler inandıklarını savunmaktan geri durmadı. Tüm baskılara rağmen, ülkemizde hem direnişin hem dirilişin sembolü haline geldi.

"KATSAYI ZULMÜ GİBİ UYGULAMALARI KALDIRDIK"

* Şule Hanım'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların en büyük hazımsızlığı, Anadolu insanına verdiği cesaret duygusudur. Türkiye'de kadınların elde ettiği başarılarda Şule Yüksel Şenler'in büyük payı vardır. Milletin iradesine vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamu kurumlarında başörtülü kadınlarımızın hiçbir baskıya uğramadan çalışabilmesinin önünü açtık. Allah'a hamdolsun artık başörtülü valimiz, savcımız, doktorumuz da var. İmam hatip okullarına ve meslek liselerinde katsayı zulmünü kaldırdık. Kur'an-ı kerimi seçmeli ders olarak okutulmasına imkan sağladık. Darbe dönemi düzenlemelerini tarihe gömdük. Hiçbir insanımızın inancından, saçından, sakalından ötekileştirilmediği bir huzur zeminini tesis ettik. İmam hatip okullarına yönelik katsayı zulmü gibi uygulamaları kaldırdık.

* Kur-an Kurslarımızı hedef alan darbe düzenlemelerini tarihe gömdük. Darbelerin mağdur ettiği toplum kesimlerinin haklarını iade ettik. Bugün kadınlarımız kılık kıyafetleri sebebiyle haksızlığa uğramadan toplumda yer alıyor. Genç kızlarımız başörtüleriyle devletin her kademesinde görev yapabiliyor. Siyasi görüşüyle meslek hayatı arasında hiç kimse bir zorbalığa maruz kalmıyor.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

* Anayasa değişikliği teklifi reform sürecinin adeta zafer tacı olacaktır. Artık hiç kimse sosyal medya üzerinden bir gece yarısı eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecektir. Artık kimse ikna odası utancını kimse yaşatamayacaktır. Bunu Anayasa zeminine oturtalım dedik, arkadaşlarımız ziyarete gitti. Ama hanımefendiler ve beyefendiler kabul etmediler.

"NE MİLLET, NE DE KADINLARIMIZ AFFEDECEK"

* Özgürlük adı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Sapkınlığın daha fazla zehirlemesine set çekmek istiyoruz. Anayasa değişikliği teklifine hiçbir vekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. Temennimiz 400'ün üzerinde oyla kadınlarımızın beklentisine cevap vermesidir.

* Altını çizerek söylüyorum, böyle bir meselede ipe un serilmesini ne millet, ne de kadınlarımız affedecektir. Meclis'te kararı alamazsak kilidi milletin iradesi açacak. Millet iradesine gideceğiz. Tüm kadınlarımızın hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.