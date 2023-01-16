Devlet Bahçeli, partisine ‘seçim startı’ verdi, muhalefete de çağrıda bulundu: 'Erdoğan’ı destekleyin'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 04:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam’da iki gün süren, milletvekilleri, merkez yönetim kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantılarda, “MHP’nin cumhurbaşkanı ve milletvekilleri genel seçimlerine hem fikren hem de siyaseten tam manasıyla hazır olduğu sonuç hükmünün çıktığını” söyledi. Seçimler için geri sayımın başladığına da işaret eden Bahçeli, “Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir” sözleriyle üstü kapalı olarak seçimlerin “bahar ayında yapılacağının” sinyalini verdi.

"6’LI MASA DARMADAĞIN"

“Millet İttifakı’nın görünen ve gösterilen yegâne ortak paydasının yeni sistem muhalifliği olduğunu” ileri süren Bahçeli, “6’lı masanın darmadağın olduğunu” iddia etti. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili de “Senden bir yol olmaz. Çevreden hayır gelmez” çıkışında bulundu.

Bahçeli, muhalefete de şu çağrıyı yaptı: “Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmaz. Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Aranızda siyaset cingözleri suyu devamlı bulandıracak. Gelin vazgeçin bu sevdadan. Siz de Türkiye’ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Dünyaya Türk ve Türkiye mucizesini hep birlikte gösterelim. Milletvekili genel seçimine her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM’de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım.”