Muğla Valiliği’nin resmi hesabından AKP ve Erdoğan propagandası yapıldı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 04:12

Muğla Valiliği’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün düzenlenen ve AKP bayraklarının taşındığı mitingi sosyal medya hesabından paylaşması tepkilere neden oldu. Valilik hesabından yapılan paylaşımda AKP flamalarıyla yapılan miting klip olarak Erdoğan etiketlenerek ve Kıraç’a ait “Endamın yeter” şarkısıyla paylaşıldı. Erdoğan’ın muhalefeti sert dille eleştirdiği mitingin valilik hesabından paylaşılmasını hukukçular ve siyasetçiler değerlendirdi.

"TARAFSIZ OLUNMALI"

Eski Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, 2017 referandumunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Ülkemiz ne yazık ki ‘Evet’ dediğimiz son anayasa ile bu iki başlılığın temelini attı. Özellikle cumhurbaşkanı tarafsızlığı ilkesinin ortadan kaldırılıp aynı zamanda siyasi partinin genel başkanı olma olgusunun varlığı bugün bu tartışmalara neden oluyor. Sayın Erdoğan da bu kuralın yarattığı hukuksuzluğu sonuna kadar kendi partisi için kullanarak toplumdaki ayrıştırmayı derinleştirmektedir diyebilirim. Valilik devletin ildeki temsilcisidir ve paylaşımlarında devlet kucaklayıcılığı ilkesiyle yurttaşlara eşit mesafede durmak zorundadır. Bu nedenle bir partinin genel başkanınına methiye anlamına gelecek müziklerle, sözlerle resmi bir makam paylaşımında bulunmaması gerekir. Bunun yapılmış olması bugünkü siyasi konjonktürde Erdoğan’ın tek adam oluşunun iller üzerindeki etkisiyle açıklanabilir.”

"ZORLA İNSAN TAŞIYORLAR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise kamu emekçilerinin ve devlet kurumlarında çalışan personellerin mitinge zorla katıldığını belirtti. Girgin “Devletin kurumunu, Muğla Valiliği’ni AKP’nin il başkanlığına çevirdiler. Kamu emekçileri, idari personel bize ulaşıyor. Onların mitinge katılması için nasıl baskı yapıldığını biliyoruz. Devletin tüm imkânları miting için harcanırken, mitinge de zorla insan taşıyorlar. Resmi araçlar miting için ücretsiz tahsis edilirken yandaş işverenler de fabrikalarda işçilerin mitinge katılımı için idari izin ilan ediyor” diye konuştu. Girgin, Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya da seslenerek “Oturduğu makam Türkiye Cumhuriyeti Muğla Valiliği makamı. Devletin valisi olun, AKP’nin değil” dedi.

VALİ ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Burak Cop da “Muğla valisinin tutumu belki ölçüsü kaçmış bir yaranma çabası yahut AKP’den milletvekili aday adaylığının erkenden ilanı olabilir” dedi. Cop sözlerine şöyle devam etti: “Valilerin partizan kimliği iyice belirginleşti. AKP’nin tanıtım kampanyası olan ‘Türkiye Yüzyılı’nın tarafsız olması gereken kamu yönetimince kullanıldığı ya da Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na verip veriştirmesinin generaller tarafından alkışlandığı bir ülkede bu tür gayretkeşliklere şaşırmanın anlamı yok. Seçmen destekleri azaldıkça devlete ‘çökme’ tutumlarını daha da pervasızca sergiliyorlar.”