Erdoğan'dan Nebati'ye: Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarının yıl boyunca artırılmayacağını söylerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik, "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otoyol ve köprü geçiş fiyatlarının yıl boyunca artırılmayacağını söyledi.
Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısı ardından yaptığı konuşmada, enflasyonun önümüzdeki aylarda giderek daha da aşağıya ineceğini iddia etti ve "Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız" ifadelerine yer verdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda ise "Çalışmayı yakında Meclis'e sunuyoruz" diyen Erdoğan, seçimlere az bir zaman kala yıl boyunda köprü ve otoyol hizmetlerinin ücretlerinde yıl boyunca artış olmayacağını 'müjde' olarak duyurdu.
ERDOĞAN'DAN NEBATİ'YE: NUREDDİN SENDEN PARA ÇIKMIYOR, RAHAT OL
Erdoğan, zammın olmayacağını açıkladığı esnada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye söylediği sözler dikkat çekti.
Erdoğan, Nebati'ye dönerek "Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.
Nebati, Erdoğan'ın bu sözlerine gülerek karşılık verdi.
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