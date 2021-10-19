Erdoğan'dan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için "Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşamını yitiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi.
Erdoğan, bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:
"Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, vizyonerliği ve üretkenliğiyle sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, insansız hava araçları alanında başlattığı çalışmalarla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan, hayatını, Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi, bilhassa sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan, evlatlarını da aynı gayeyle yetiştirip ülkenin ve milletin hizmetine koşan, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti. Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
İlgili Haberler
- Özdemir Bayraktar kimdir?
- Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- Washington Post yazdı: Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Son ankette belli oldu: "Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?"
- ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: AKP dipte!
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Yeni Akit yazarının okurlarıyla ekonomi kavgası
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası