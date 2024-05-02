Erdoğan'dan Özel'e seçim tebriği: 'Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın zamanda iade-i ziyaret konusunda mutabık kalındığı, milli bayramlar bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 21:04
Erdoğan'dan Özel'e seçim tebriği: 'Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iade-i ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlar bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Kaynaklar ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel’e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise, “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği ifade edildi.

CAN ATALAY VE OSMAN KAVALA KONUSU

CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise değerlendirilelim dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Avukat Şerafettin Can Atalay ve Osman Kaval'a konusunu ilettiği öğrenildi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi.

Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.


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