Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:19

Roma Katolik Kilisesi’nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis, geçirdiği ciddi zatürre sonrası yaşamını yitirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Papa Francis için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."


Etiketler: #Erdoğan #papa #TAZiye

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