Papa Francis hayatını kaybetmişti: Serie A'da maçlar ertelendi!

Serie A'da bugün oynanacak maçlar, Papa Francis'in vefatı nedeniyle ertelendi.

Papa Francis hayatını kaybetmişti: Serie A'da maçlar ertelendi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:01

İtalya Serie A'da bugün (pazartesi) günü oynanacak maçlar ertelendi.

Serie A, Papa Francis'in vefatı nedeniyle pazartesi günkü maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İtalya Ligi'nde bugün oynanacak maçlar şu şekildeydi:

Torino - Udinese

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Parma - Juventus


Etiketler: #İtalya Serie A #papa #Erteleme

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