Papa Francis hayatını kaybetmişti: Serie A'da maçlar ertelendi!
Serie A'da bugün oynanacak maçlar, Papa Francis'in vefatı nedeniyle ertelendi.
İtalya Serie A'da bugün (pazartesi) günü oynanacak maçlar ertelendi.
Serie A, Papa Francis'in vefatı nedeniyle pazartesi günkü maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
İtalya Ligi'nde bugün oynanacak maçlar şu şekildeydi:
Torino - Udinese
Cagliari - Fiorentina
Genoa - Lazio
Parma - Juventus
Etiketler: #İtalya Serie A #papa #Erteleme
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