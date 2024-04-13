Erdoğan'dan, Papa Fransuva'ya 'Filistin' mektubu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya mektup göndererek, Gazze'de uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:27
Erdoğan'dan, Papa Fransuva'ya 'Filistin' mektubu
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'ya Filistin konulu mektup gönderdi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabulü vesilesiyle Fransuva'ya saygı ve muhabbetlerini ilettiğini belirterek, "Tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasa dışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir. Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

'COĞRAFİ BÜTÜNLÜĞE SAHİP FİLİSTİN'İN VÜCUT BULMASI ŞARTTIR'

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana meydana gelen sivil can kayıplarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Öldürmenin tüm semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir.

Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de mübarek ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı'nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır."

Erdoğan, dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tehdidine dikkat çekerek, "Son dönemde toplumlar arası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve iş birliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum" mesajını gönderdi. 


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