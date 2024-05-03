Erdoğan'dan partisine 'yenilgi' tepkisi: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yenilgisiyle ilgili olarak kurmaylarına tepki gösterdiği ve "Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var" dediği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:56
Erdoğan'dan partisine 'yenilgi' tepkisi: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminde faturayı kime keseceği merak konusu. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre ise partide yenilgiden Erdoğan'ı da sorumlu tutanlar bulunuyor.

Habere göre, kimsenin seçim yenilgisi sorumluluğunu almak istememesi üzerine tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor. Bütün sorumluluğu bana yüklemek isteyenler var. Ama burada ben tek başıma değildim, hepimiz sorumluyuz. Kongre diyorum, kongreye karşı olanlar bile var aramızda. ‘Ne gerek var kongreye’ deniyor. Bu nedenle, teşhisi doğru koyup tedaviyi iyi yapmamız lazım. Çünkü kimse, bize oy vermek için mecbur değil” dedi.

'MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ' İDDİASI

Öte yandan, Erdoğan’ın Ramazan Bayramını geçirdiği Marmaris’teki devlet konuk evinde gerçekleştirdiği bazı temasların, AKP’nin bundan sonraki yol haritasında etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bayram boyunca fikirlerine önem verdiği bazı isimlerle görüşmeler yaptığı, partide geçmişte görev alanlarla da bir araya geldiği belirtiliyor. Bayramdaki bu temasların, AKP’deki değişimin sadece kişilerle sınırlı olmayacağı, politikalarında da değişikliğe gidileceğinin göstergesi olarak görülüyor. AK Parti’deki değerlendirmelerde de Erdoğan’ın ‘Bakış açısının değiştiğine’ yönelik yorumlar yapılıyor


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