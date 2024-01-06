Zam yağmuru sürüyor... Bir şarap grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna daha yüzde 35 oranında zam yansıtıldığını paylaştı. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:23
Zam yağmuru sürüyor... Bir şarap grubuna daha zam
Abone Ol google-news

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı devam ederken bir şarap grubuna daha zam geldi.

Mey şarap grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleşti dedi. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" açıklamasında bulundu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi kamuoyuyla paylaştı.

 

Öte yandan dün bir Süryani şarap türüne yüzde 30 zam geldi.


Şarap Alkol zam

İlgili Haberler

Süryani şarabına dev zam

Süryani şarabına dev zam
Rakı fiyatlarına dev zam!

Rakı fiyatlarına dev zam!
Bir alkol grubuna daha zam

Bir alkol grubuna daha zam

En Çok Okunan Haberler