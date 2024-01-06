Zam yağmuru sürüyor... Bir şarap grubuna daha zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna daha yüzde 35 oranında zam yansıtıldığını paylaştı. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" dedi.
Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı devam ederken bir şarap grubuna daha zam geldi.
Mey şarap grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleşti dedi. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" açıklamasında bulundu.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Mey güncel #zam’lı #şarap listesi #ZamGeldi şarap fiyatları ağır alkol’le yarışıyor resmen. pic.twitter.com/iUQbDUqqQA— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 6, 2024
Öte yandan dün bir Süryani şarap türüne yüzde 30 zam geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Marmara için tarih verildi!
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çarpıcı kulis
- Soruşturma tamamlandı!
- Saray'a girmek isterken yakalandı!
- Ayla Algan'ın 5 gün önce çektiği video ortaya çıktı