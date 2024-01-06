Zam yağmuru sürüyor... Bir şarap grubuna daha zam

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:23

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:24

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışı devam ederken bir şarap grubuna daha zam geldi.

Mey şarap grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleşti dedi. Paylaşımında, "Şarap fiyatları ağır alkolle yarışıyor resmen" açıklamasında bulundu.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan dün bir Süryani şarap türüne yüzde 30 zam geldi.