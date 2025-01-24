Erdoğan'dan 'siyaset yapmayın' çağrısı: 'Aç gözlülük sebebiyle acı yaşatanlar hesap verecek'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:20

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin konuşan Erdoğan, konuyla ilgili "siyaset yapmamaya" çağırdı.

Erdoğan, "Bolu'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bazı kardeşlerimizin cenazesine katılarak onları son yolculuklarına uğurladık. Tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. 51 yaralımızdan 43'ü taburcu oldu. 8 kardeşimizin tedavisi farklı hastanelerde sürüyor. Gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz tahkikatlarını derinleştirerek sürdürüyor. Böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldıranları esefle karşılıyoruz. Aç gözlülük sebebiyle acı yaşatanlar hesap verecek" dedi.

EKONOMİDE YENİ DÜŞMAN 'HIRS DALGASI'

Ekonomiyle ilgili de mesajlar veren AKP'li Cumhurbaşkanı, "Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebemizi yaptık" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çözüm bekleyen sorumlarımızı da vatandaşlarımızla dürüst bir şekilde paylaştık. Üretim olmadan istihdam olmaz. İşsizliğin getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz. Bir diğer meselemiz fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyattır. Üreticiden dağıtıcıya kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır. Bu dalgayı kırmanın yolu da yine enflasyonu düşürmekten geçiyor. Denetim bu süreçte önemli. Bu denetimler yapılıyor, yapmaya da devam edecekler. Devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. 1,5 yılda ciddi mesafe aldığımız bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmemiz için halkımızın güçlü desteğine ihtiyaç duyacağız."