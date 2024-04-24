Erdoğan'dan Steinmeier ortak toplantısında 'döner' esprisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i konuk etti. İkilinin düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu döner sorusuna Erdoğan esprili yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:31
Erdoğan'dan Steinmeier ortak toplantısında 'döner' esprisi
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyareti devam ediyor. Önce İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşen Steinmeier ardından Gaziantep'te ve Ankara'da temaslarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen Steinmeier, görüşmenin ardından Erdoğan ile ortak basın toplantısı yaptı.

Almanya'dan bir gazeteci Steinmeier'ın ziyaretin ilk günü Almanya'dan İstanbul'a getirdiği ve Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen etkinlikte keserek servis ettiği 60 kiloluk döner hakkında iki liderin fikirlerini sordu. Erdoğan soruya espri ile yanıt verdi.

"HERHALDE DÖNER İSTANBUL'DA BİTİRİLDİ'

60 yılı aşkın süre önce iki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den Almanya'ya giden 'misafir işçiler' de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilere işaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye Berlinli döner ustası Arif Keleş ve dönerle birlikte gelmesinin bu çeşitliliğe işaret ettiğini belirtti. 

'Şu anda her iki ülkede de bir döner tartışması olduğuna' atıfla sorulan soruya yanıt veren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Aslında ilişkilerin yüzeysel olduğunu düşünmüyorum. Aslında bu ziyaretle ilgili tartışmaların yüzeysel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan ise soruya espri ile yanıt vererek "Herhalde döner İstanbul'da bitirildi" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

NE OLMUŞTU? 

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 22 Nisan'da Almanya Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlediği etkinlikte Berlinli döner ustası Arif Keleş ile döner kesip konuklara ikram etmişti.

Etkinliğe 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. 


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