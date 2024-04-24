Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'
Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Steinmeier’a hitabı sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.
Steinmeier'in makam aracı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki
caddede karşılandı. Erdoğan ise Steinmeier'i Sarayın ana giriş kapısında
karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının
ardından iki ülkenin ulusal marşları çalındı.
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören
Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan
16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya
bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.
“NABER, HOW ARE YOU?”
Steinmeier’ı karşılayan Erdoğan’ın hitabı ise sosyal medyada
gündem oldu. Erdoğan, 'Naber, how are you?' diyerek Almanya Cumhurbaşkanı’na
nasıl olduğunu sordu.
O anlar sosyal medyaya da yansıdı.
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