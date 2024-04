Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 14:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı.

Steinmeier'in makam aracı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılandı. Erdoğan ise Steinmeier'i Sarayın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin ulusal marşları çalındı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

“NABER, HOW ARE YOU?”

Steinmeier’ı karşılayan Erdoğan’ın hitabı ise sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan, 'Naber, how are you?' diyerek Almanya Cumhurbaşkanı’na nasıl olduğunu sordu.

O anlar sosyal medyaya da yansıdı.