Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısında, "Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 18:33
Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek
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Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceklerini açıkladı.

"HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şöyle:

Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya ile işlişkileirmizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de sayın başbakanla imzaladığımız ortak bildiriyle Türkiye-Romanya yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin tesisini temin ettik. 

Karşılık ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Şirketlerimizin Romanya'ya yatırımları 8 milyar dolara yaklaştı.

Enerji alanında işbirliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayii, ve askeri alandaki işbirliğimiz Romanya ile ilişkimizin önemli sac ayaklarından birini teşkil ediyor. Hem bu alanda hem savunma sanayii işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme kazandık. 

Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya ile birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla birlikte Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihtas ettik.

Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. Terörle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi sayın başbakanla paylaştık. Türk ve Türk Tatar toplumlarını dostluk köprüsü oalrak görüyoruz. Soydaşlarımızın Roman toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan tanıyan Rumen makamlarına teşekkür edeiyoruz.

ROMANYA VATANDAŞLARI KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLECEK

Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahetini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum.

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzaladı.


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