Erdoğan'dan yeni montaj açıklaması: 'Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü 5 saniyelik video'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 19:45

Güncelleme: 23.05.2023 - 19:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde konuştu.

Dün katıldığı yayında, CHP'nin "Haydi" reklam filmine PKK elebaşı eklenen videosunun "montaj" olduğunu kabul eden Erdoğan, videonun "5 saniyelik kıvrak zekanın ürünü" olduğunu iddia etti.

Muhalefeti, montaj olduğunu kabul ettiği görüntüler hakkında, "5 saniyelik video üzerinde arsızca tepiniyorlar" diye hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediler. Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, 22 Mayıs'ta katıldığı TRT canlı yayıyınında; mitinglerde, CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK elebaşının eklendiğini kabul ederek, "Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu..." ifadelerini kullanmıştı.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Erdoğan'a muhalefetten çok sert montaj eleştirileri gelmişti.