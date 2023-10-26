Erdoğan'dan yöneticilerine sert uyarı! 'Hesabını sorarım'
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için aday adayları üzerinde çalışma yapan genel merkez yöneticilerini, “yanlış adayın hesabını sorarım” sözleriyle uyardığı belirtildi.
31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim öncesi partilerin aday belirleme süreci devam ediyor.
Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, bir süre ortalarda görünmeyen ve bir hafta boyunca dinlendiği dile getirilen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Erdoğan, son toplantıda, AKP’nin taslak yerel seçim takvimi üzerinde çalıştı.
Erdoğan’ın bu bilgilerin paylaşılması aşamasında, “Yanlış aday önerirseniz hesap sorarım. Çok net söylüyorum” uyarısında bulunduğu öğrenildi.
ANKARA VE İSTANBUL KARARI ERDOĞAN’A BIRAKILACAK
Yapılan programa göre, kasımın ilk haftasında adaylık başvuruları alınacak. Kasımın sonuna doğru aday adaylarının değerlendirileceği komisyon oluşturulacak. Buradan çıkacak sonuçlar Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyona sunulacak. Aralık ortasına kadar isimler belli olacak.
Ankara ve İstanbul’daki aday değerlendirmesi Erdoğan’a bırakılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!