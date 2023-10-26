Erdoğan'dan yöneticilerine sert uyarı! 'Hesabını sorarım'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:22

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:22

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçim öncesi partilerin aday belirleme süreci devam ediyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın haberine göre, bir süre ortalarda görünmeyen ve bir hafta boyunca dinlendiği dile getirilen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Erdoğan, son toplantıda, AKP’nin taslak yerel seçim takvimi üzerinde çalıştı.

Erdoğan’ın bu bilgilerin paylaşılması aşamasında, “Yanlış aday önerirseniz hesap sorarım. Çok net söylüyorum” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

ANKARA VE İSTANBUL KARARI ERDOĞAN’A BIRAKILACAK

Yapılan programa göre, kasımın ilk haftasında adaylık başvuruları alınacak. Kasımın sonuna doğru aday adaylarının değerlendirileceği komisyon oluşturulacak. Buradan çıkacak sonuçlar Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyona sunulacak. Aralık ortasına kadar isimler belli olacak.

Ankara ve İstanbul’daki aday değerlendirmesi Erdoğan’a bırakılacak.