Erdoğan'dan Yunanca paylaşım: Sonu felaketle bitecek bir çaba

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Yunanca ve İngilizce olarak da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı Ege adaları konusunda 'kışkırtma' yapmakla suçladı.

Erdoğan, bugün Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada Yunanistan'a 'Ege adalarının silahlandırılması' konusunda tepki göstermiş ve “Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yine Yunanistan'a yönelik paylaşımlar yaptı. Erdoğan açıklamalarını Yunanca ve İngilizce olarak da paylaştı.

Erdoğan, Yunanistan'a yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, "Gayrı askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir" dedi.

Erdoğan ayrıca, “NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz" dedi.