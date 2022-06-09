Erdoğan'dan Yunanca paylaşım: Sonu felaketle bitecek bir çaba
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Atina'ya Yunanca "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez" mesajını verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Yunanca ve İngilizce olarak da yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı Ege adaları konusunda 'kışkırtma' yapmakla suçladı.
Erdoğan, bugün Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada Yunanistan'a 'Ege adalarının silahlandırılması' konusunda tepki göstermiş ve “Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yine Yunanistan'a yönelik paylaşımlar yaptı. Erdoğan açıklamalarını Yunanca ve İngilizce olarak da paylaştı.
Erdoğan, Yunanistan'a yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, "Gayrı askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir" dedi.
Erdoğan ayrıca, “NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz" dedi.
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"SONU FELAKETLE BİTECEK BİR ÇABANIN ÖTESİNDE ANLAMA SAHİP DEĞİLDİR"
- Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.
- Doğu Akdeniz’de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan’a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.
- Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir.
"MUHATABIMIZIN SABRIMIZI VE SOĞUKKANLILIĞIMIZI YANLIŞ ANLADIĞINI GÖRÜYORUZ"
- Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor.
- NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askerî heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan’ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve soğukkanlılığımızı yanlış anladığını görüyoruz.
"TÜRKİYE, KENDİSİNE TANIDIĞI YETKİLERİ GEREKTİĞİNDE KULLANMAKTAN DA GERİ DURMAYACAKTIR"
- Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz.
- Türkiye, Ege’deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.
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