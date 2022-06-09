Erdoğan 'Şaka yapmıyorum' demişti: Yunanistan'dan haritalı yanıt geldi

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:19

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginlik tırmanırken bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik suçlamalarına ise Atina yönetiminden jet yanıt geldi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, ‘uluslararası anlaşmalar ile oluşan durumu’ gösterdiğini öne süren haritalar ile Ankara’ya yanıt verdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı 16 farklı haritayı daha önce Türkiye karşıtı lobicilik ile görevlendirdiği diplomatlara dağıtmıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 16 harita, bu kez Erdoğan’ın sözlerine yanıt olarak kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yunan Dışişleri’nin yayımladığı haritalar, 1923’te imzalanan Lozan ve 1947 yılında imzalanan Paris anlaşmalarında oluşan statüko ile başlıyor. Bakanlık haritalarla birlikte yayımladığı açıklamada, “Konuyla ilgili üstteki haritalar, statükoyu altüst etmeye yönelik, Uluslararası Hukuku ve Uluslararası Deniz Hukukunu ihlal eden ve bölgemizde barış, güvenlik ve istikrarı tehdit eden Türk revizyonizminin boyutunu belgelemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara’nın bu hafta Atina’nın doğu Ege adalarını askerden arındırması yönündeki taleplerine ‘kışkırtıcı ifadelerden kaçınılması’ yanıtını verirken, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma çağrısını yineledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Dendias, “Barışın olmasını ve ilişkilerimizin her zaman Uluslararası Hukuk, Deniz Hukuku ve ülkelerimizin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde kalmasını sağlamaya ihtiyacı var” dedi.