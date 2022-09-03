Erdoğan'dan Yunanistan'a: 'Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 15:25

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi.

Yunanistan'a Dedeağaç ve adalar üzerinden mesaj veren Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak, İzmir'i unutma, ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır! Yunanistan'a tek cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."

TEKNOFEST'TE 15 TEMMUZ ÖRNEĞİ VERDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Ülkemizin milli teknoloji hamlesinin parlayan yıldızı TEKNOFEST'in tüm katılımcılarına, ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. T3 Vakfımız ile onunla birlikte yol yürüyen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Karşımdaki bu muhteşem tablo bir şeyi ifade ediyor. TEKNOFEST, evet, bizim. TEKNOFEST farklı bir gençlik. TEKNOFEST şu anda tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi. TEKNOFEST'in ilkinin yapıldığı 2018'de günlük katılımcı 550 bin gibi, bu tür bir etkinliğe göre fevkalade iyi bir sayı olarak gerçekleşti. Bugüne geldiğimizde, sadece yarışmacı başvurusu 600 bine yaklaşan bir TEKNOFEST yaşıyoruz. Bir teknoloji etkinliğinin, özellikle gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi, gerçek anlamda bir zihni devrimdir.

Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken asıl gerçek burada karşımızda duruyor. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır. Bu gençlik 20 yıldır verdiğimiz her mücadelede bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Sadece 15 Temmuz destanı bile bir efsanedir, bir başarı hikayesidir. Bu gençliği burada, TEKNOFEST Karadeniz'de görüyorum."

"BUSH'A 'HANİ BİZE İHA VERECEKTİNİZ?' DEDİM"

"Biz insanımıza güvendik, insanımıza dayandık. İnsanımıza yol açtık, imkan verdik. Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik. Seçimi kazandığımız zaman Bush Amerika'nın başkanıydı, ziyarete gittim. Başbakan değilim. 'Hani bize İHA verecektiniz?' dedim. Ne oldu İHA'lar? Condoleezza Rice'ı çağırdı, 'Hala İHA vermediniz mi Türkiye'ye?' dedi, 'Vermedik.' 'Hemen' dedi, 'süratle vereceksiniz.' Bize o zaman 48 saatte İHA'ları gönderdiler fakat bu görüşmemizden sonra rahmetli Özdemir Bayraktar ağabeyimiz de adımı attı ve Bayraktar İHA'larını üretmeye başladılar."

KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

"Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir. Gençler, 2023'e hazır mısınız? Bu yürek çarpıntıları ile beraber hazır mısınız? Biz de ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Göreve geldiğimizde yüzde 20 yerli ve milli. Şimdi yüzde 80 yerli ve milli savunma sanayiine sahibiz."

"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Biz siyasi, ekonomik, diplomatik her alanda güçlü olmak zorundayız. Aksi takdirde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da beter ederler. Hoca diye geçin, başörtüsüne teferruat de. Şimdi nerede? Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? Amerika. Bu Amerika, şu anda Dedeağaç'a asker gönderiyor mu? Ey Yunan tarihe dön, çok fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz."