Asgari ücretten memnun olan bir yurttaş: Kızım avakadolu kaju yiyebiliyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 13:56

Güncelleme: 27.12.2024 - 14:29

Asgari ücrete yönelik yapılan 2025 zammının 22 bin 104 TL olarak beklentilerin çok altında açıklanmasına tepkiler devam ediyor.

Türkiye'de pek çok yurttaş alım gücünün yetersiz olduğuna ve ev kiralarının 15 bin TL'yi aştığını söyleyerek tepki gösteriyor. Manisa'da yapılan bir sokak röportajında ise ekonomik gidişattan memnun olduğunu dile getiren bir yurttaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''KIZIM AVAKADOLU KAJU YİYEBİLİYOR''

Röportaja katılan bir kadın, geçmişte mısır unuyla büyüdüğünü belirterek, "Nasıl alım gücü yok? Ben çalışmıyorum sadece eşim çalışıyor. Evim kira. Benim kızım avokadolu kaju yiyebiliyor. Eşim 25 bin TL kazanıyor, kiramız 9 bin TL. Her şeyi alabiliyorum, bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

Kadının açıklamasının ardından sosyal medyada sözleri gündem oldu.