Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Hakan Taşıyan karşıladı
AKP'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında şarkıcı Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.
Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AKP'nin 21.kuruluş yıl dönümü programında görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AKP 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.
Tedavi sürecinde kendisine destek olduğu öğrenilen Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Hakan Taşıyan karşıladı.
AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, karşılamanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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