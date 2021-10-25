Erdoğan'ı kızdıracak iddia: "Gidecekleri partilerle görüşüyorlar"

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:57

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Kurtuluş reçetesi; Parlamenter Rejim" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Uğuroğlu bugünkü yazısında, ekonomik krizle birlikte AKP içerisinde de başlayan tartışmalara değindi

Yaklaşan seçimler üzerine dikkat çeken bir iddiada bulunan Uğuroğlu, "Onlarca AKP milletvekili gidecekleri partilerle görüşüyor." dedi.

Uğuroğlu’nun yazısının igili bölümü şöyle:

"-İktidardan düşmeye gör…

Menfaat çeteleri menfaatlerini kaybetmeye görsünler…

-Seni tanımazlar.

Benim kulağıma bürokraside, yargıda, Meclis kulislerinde, sarayda olup biten her şey geliyor.

-Görülüyor ki bilgisayarlar ve dosyalar kopyalanıyor.

Demem o ki terk edilmeye hazır ol…

-Onlarca AKP milletvekili gidecekleri partilerle görüşüyor

Kimin hangi partiye gideceği bile belli…

Sakın şaşırma Erdoğan…

İster erken seçim, ister 2023 seçim takvimi başlasın hiç fark etmez…

-Onlarca AKP milletvekili seni terk edecek…

-Milyonlarca AKP seçmeni seni terk edecek…

Tek beklenti; Seçim sandığı…"