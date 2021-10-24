'Çevrenizde kim varsa üye yapın' çağrısına AKP'li üyeden itiraf: "Olmuyorlar"
CHP'li Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, sosyal medya hesabından AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaşananları paylaştı.
AKP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.
Toplantıya katılanlara yeni üye için kayıt çağrısı yapan Özkeçeci'ye gelen cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.
"'SİZ BİZE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ' DİYORLAR"
Özkeçeci'nin “Çevrenizde kim varsa. Eşiniz dostunuz hısmınız lütfen üye yapınız. Biz sayımızla dünyaya kafa tutacağız" sözleri üzerine AKP'li bir kadın, "Olmuyorlar, ‘siz bize yalan söylüyorsunuz’ diyorlar” diyerek cevap verdi.
CHP'li Kalkan o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda il başkanı üye kayıtları yapın çağrısında bulunuyor.
Bir hanımefendi de "Başkanım olmuyorlar,olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz" diyorlar şeklinde feryat ediyor. Başka hiç bir şey söylemeye gerek yok!!!"
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