Mehmet Metiner'den AKP'ye karikatürlü tepki

25 Ekim 2021 Pazartesi, 09:43

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, partisinin ekonomi politikasını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Son dönemde AKP'nin politikalarına yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Mehmet Metiner, tepkisini bu kez karikatürle gösterdi.

Twitter hesabından Furkan Şimşek imzalı bir karikatür paylaşan Metiner, "Anlamlı ve bir o kadar da gülümseten bir karikatür" notunu düştü. Karikatürde dövizin rekor kırmasıyla son yıllarda artan otomobil fiyatları tiye alındı. Karikatürde, at ve eşeklerin üzerinde "Kiralık" yazdığı ve bir kişinin de "En az yakan bunlar" dediği görüldü.

İşte o paylaşım: