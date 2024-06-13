Erdoğan'ı sinirlendiren 'Osman Kavala' ve 'Selahattin Demirtaş' sorusu... İspanyol gazeteciyi azarladı: 'Başını sallama'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 17:42

Güncelleme: 13.06.2024 - 17:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya ziyareti sırasında El Pais muhabirine sert çıktı. Muhabirin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna tepkisi büyük oldu.

“BİR BASIN MENSUBUNUN TERÖRİSTLERİ SAVUNMASI ÜZÜCÜ”

Erdoğan, "Bir basın mensubunun bu teröristleri böyle savunması bizi ciddi manada üzmektedir" dedi.

Konuşması sırasında muhabire "Başını sallama, ben sallamıyorum" şeklinde uyarıda bulundu.

"SİZ TÜRKİYE'DE YAŞAMIYORSUNUZ, BİZ YAŞIYORUZ"

Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde? Biz Türkiye'de yaşıyoruz."

Erdoğan'ın bu sert çıkışı, İspanya'daki basın toplantısında büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında başkent Madrid'de ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Erdoğan ve Sanchez, görüşmelerinin ardından iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza attı ve ortak basın toplantısında konuştu.

ERDOĞAN: İSPANYA'NIN TUTUMU DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK TEŞKİL ETMELİ

Sanchez, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün iki ülkenin işbirliğini ortaya koyan 11 anlaşmaya imza atıldığına dikkat çekti. Sanchez'in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 740'tan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak gördüklerini ifade etti.

İspanya ile gelişmiş askeri işbirliğini ve savunma sanayii işbirliğini detaylı olarak gözden geçirdiklerini anlatan Erdoğan, görüşmelerinde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını anlattı.

Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo endişelerimizi artırdı" diye konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve İspanya'nın İrlanda ve Norveç'le birlikte Filistin devletini tanıma kararına da değinerek, "İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış diğer ülkelere örnek teşkil etmesi samimi temennimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından gazetecilerin soruları kabul eden liderler, Gazze’de ateşkesin yakın olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de kalıcı ateşkes kararının uygulanmasını takip edeceklerini söyledi.

SANCHEZ: TEK ÇIKIŞ YOLU FİLİSTİN'İ TANIMAK

İspanya Başbakanı Sanchez de AA muhabirinin yönelttiği, "İsrail’in 8 aydır Gazze’deki soykırımına Batı dünyası sessiz kalırken siz Filistin devletini tanıdınız. Özellikle Avrupalı mevkidaşlarınızdan tepki aldınız mı? Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) her fırsatta dünyaya Filistin’in tanınması için çağrı yapıyor, bu ülkelerin sayısının artması için Türkiye ile işbirliği yapar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı barışın sağlanması için tek çözüm yolu olduğunu ifade eden Başbakan Pedro Sanchez, Norveç ve İrlanda ile Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını, sonrasında Slovenya'nın kendilerine katıldığını hatırlatarak, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor" dedi.

Sanchez, Türkiye ile Gazze konusunda aynı fikirlere sahip olduklarını ve işbirliğine devam edeceklerini kaydederek, "Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'A KAVALA VE DEMİRTAŞ SORUSU: 'TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR'

El Pais gazetesinden bir gazeteci, Erdoğan'a Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının göz ardı ediliyor olmasına' işaretle bir soru yöneltti.

Erdoğan, bu soruya yanıtında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde kararları yargı verir; bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiştir" diye konuştu.

Bu isimlerden birinin '100'den fazla gencin ölümüne sebep olduğunu' ve 'terör estirmek suretiyle güneydoğuda ölümlere sebep olduğunu' söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Başını sallama, bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum.

Ve her zaman için - bu Osman Kavala olur, Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun - yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa, hukukun emrettiğini bizler yerine getiririz. Ve yapılan iş, budur. Siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir."

Bu soru ve cevabın ardından ortak basın toplantısı sona erdi.