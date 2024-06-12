Erdoğan ailesinin dünürlerine imar kıyağı: Verimli tarım arazisine fabrika yapılacak

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:46

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:46

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Silivri Alipaşa’da bulunan 8314 ada 1-2 parselleri kapsayan 99 bin 389 metrekarelik arazinin imar planlarının değiştirilmesi teklifini onayladı.

Mülkiyeti Saruhan Holding’in bir şirketi olan Saruhan Makine ve Elektrikli Ev Eşyaları San. Tic. A.Ş.’ye ait arazi, yürürlükte bulunan imar planların göre “tarımsal niteliği korunacak tarım alanı” statüsünde bulunuyordu.

Bakanlığın onayladığı plan değişikliğine göre yaklaşık 100 bin metrekarelik tarım arazisinin 90 bin metrekarelik kısmına imalathane yapılacak. Açıklama raporuna göre imalathanede elektronik, elektrikli ev aletleri montaj, imalat ve depolama alanı olacak. Arazinin 8 bin 600 metrekarelik kısmı da park alanı olarak ayrıldı.

ERDOĞAN AİLESİYLE DÜNÜR OLMUŞLARDI

Arazinin sahibi Saruhan Holding’in yönetim kurulu üyesi Sadık Ayhan Saruhan’ın kızı Esma Saruhan geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın oğlu Usame Erdoğan ile evlenmişti. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi ile birlikte katılmıştı.

Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a vermişti. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer almıştı.