Erdoğan'ın açıklamaları yeni soluk getirdi: Yiğit Bulut istifaya çağrıldı

Teğmenlerin kılıç kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıktan sonra okuduğu yemin metni, AKP'lileri birbirine düşürmüştü. Erdoğan'ın bugünkü yaptığı açıklamada teğmenleri hedef göstermesi tartışmaya yeni bir soluk getirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları yeni soluk getirdi: Yiğit Bulut istifaya çağrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 19:18

Milli Savunma Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan tegmenlerin görüntüleriyle ilgili Erdoğan, 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' diye sordu.

Erdoğan "Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil" ifadelerini kullandı. 

'İSTİFA ET' ÇAĞRISI

Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'u hedef alarak, "Reis’imiz o teğmenler konusunda dediklerimizin aynısını hatta çok daha sert ve kararlı bir dille ifade etti az önce. Külliye’den Reis’in arkasına sığınıp hayasızca bize çemkiren parmak sallayan şimdi ne yapacak?

Külliye’nin o zihniyette olanlardan temizlenmesi şart. Reis’in bu açıklamasından sonra onuru olan o koltukta bir saniye oturmaz, istifa eder gider" ifadelerini kullandı.

Bulut 'teğmenlerin yemin töreni' hakkında Metiner hakkında, "'Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!" ifadelerini kullanmıştı.

BİRİNCİ: CUMHURBAŞKANIMIZI ANLAMAYAN BİR BAŞDANIŞMAN OLMAZ

Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Cumhurbaşkanımızı anlamayan bir başdanışman olmaz" ifadelerini kullanarak Bulut'u istifaya çağırdı.

Birinci şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızı anlamayan bir başdanışman olmaz.  Cumhurbaşkanımızı tanımayan bir başdanışman olmaz. 

Temeli üzerine oturduğumuz sosyolojiyi okuyamayan bir başdanışman olmaz.  Sizin ifade ettiğiniz "çer çöp" ve "fetö artığı" sözlerinin kapsamına bakın bugün kim girdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ı, acelecilik ve peşin hükümle tahkir etmiş oldunuz. Bu saatten sonra orada yeriniz yok.  Sayın Yiğit Bulut istifa ediniz."

BULUT BİRİNCİ'Yİ ENGELLEDİ

Ayrıca Birinci Yiğit Bulut'un kendisini engellediği bir görseli de paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

YİĞİT BULUT KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Kendisine yönelik paylaşımlara karşı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bulut kendisini şu ifadelerle savundu:


Etiketler: #Yiğit Bulut #Mücahit Birinci #Mehmet Metiner

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