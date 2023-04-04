Erdoğan’ın adaylığını kabul eden YSK üyeleri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 21:14

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 21:14

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ve YSK üyelerini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olma başvurusunu kabul ederek Anayasa’yı ihlal ettikleri ve görevi kötüye kullandıkları için şikayet etti.

Yargıtay’a yapılan başvuruda, YSK Başkanı Ahmet Yener ile 5 YSK üyesi, Danıştay’a yapılan başvuruda ise YSK Başkanvekili Ekrem Özübek ve dört YSK üyesi hakkında “Anayasa’nın 101. Maddesini ihlal”, “Görevi kötüye kullanma” ve “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından şikayet yapıldı.

“3 YILLIK OKUL MEZUNU”

Şikayet dilekçesinde, 10 Ağustos 2014 günü dönemin MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan diploma sahtedir” sözlerine atıf yapılarak, “Gerçekten de Halaçoğlu’nun ileri sürdüğü eksiklerin tamamı, 3 Nisan 1981 tarihinde verilen mezuniyet belgesinde bulunmaktadır. Dahası bu tarihte okulda öğretim süresi üç yıldır. Yani Erdoğan’ın 4 yıllık bir üniversite mezunu olmadığı ortaya çıkmaktadır” denildi.

"YARGILANMALILAR"

Dilekçede, “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak başvurusunu yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yükseköğrenim yapmış olma’ koşulunu taşımadığından, dolayısıyla seçilme yeterliliğine sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunun reddedilmesine karar vermesi gerekirken, adaylığın kabulünü açıklayan YSK üyeleri hakkında soruşturma açılıp, cezalandırılmaları için yargılanmaları gerekmektedir” ifadesine yer verildi.