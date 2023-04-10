'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım' demişti: Şenel Yediyıldız aday olamadı
Katıldığı bir televizyon programında söylediği, “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadeleriyle tepki çeken AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, aday listelerinde yer bulamadı.
AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylarının listesini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri gündem olan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, partisinin 28. dönem milletvekili adayları arasında yer alamadı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yediyıldız, şu açıklamalarda bulundu:
"2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum."
27. Dönemde #TBMM çatısı altında milletimize hizmet etme fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a ve bizi bu göreve layık gören aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyorum.— Opr. Dr. Şenel Yediyıldız (@senelyediyildiz) April 10, 2023
Son nefesimize kadar bu kutlu dava için çalışmaya devam edeceğiz.#DurmakYokYolaDevam pic.twitter.com/HdET91fr8i
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