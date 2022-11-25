Erdoğan'ın Babacan'a verdiği 'söz' ortaya çıktı

25 Kasım 2022 Cuma, 08:06

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Babacan, altılı masa ile ilgili merak edilenleri anlattığı toplantıda "seçimi almamız yetmez, Türkiye’yi iyi yönetmemiz, Türkiye’yi düzlüğe çıkarmamız gerekir. Türkiye’yi iyi yönetemezsek demokrasi kaybeder, daha sert otokrasi gelir." ifadelerini kullandı.

Babacan ile bir araya gelen gazetecilerden biri olan Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Babacan'ın kendisine anlattığı Erdoğan-Babacan görüşmesini de köşesin taşıdı.

ERDOĞAN, BABACAN’A NE DEMİŞ?

Babacan'ın AKP'de siyaset yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği bir sözü aktaran Tezkan, şu ifadeleri kullandı:

"Babacan 2011 seçimleri öncesinde Erdoğan’a ben bir daha aday olmayayım demiş. Erdoğan itiraz etmiş. AKP tüzüğüne göre üçüncü dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin ben vakıf işleriyle uğraşırım demiş…

Demiş mi demiş….

Babacan sonra işler değişti diyor; güç zehirlenmesi oldu… Biz demeyi bıraktı ben demeye başladı. İstişarenin yerini talimat aldı.

(Yazının sonunda bir parantez açayım. Kimse 2014 yılında başbakanlığı ve AKP genel başkanlığını bıraktı, kurala uydu demesin. Fiilen hiçbir gün, hiçbir saat, hiçbir dakika bırakmadı. Bu ayrı ve önemli bir yazı konusu. Parantez kapandı)

Babacan’la aynı görüşteyim. Türkiye’nin en büyük sorunu güç zehirlenmesi…"