Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Zeynep Çelik'i seçim öncesi ziyaret etmiş: 'Çok değerli amcam...'

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:12

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:13

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken; Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik, ülkenin en genç belediye başkanı oldu ve medyanın ilgisini çekti.

Bağımsız olarak seçime katılan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, elde ettiği yüzde 49,7’lik oy oranıyla yüzde 41’de kalan AKP adayı İbrahim Taşkın’ı geride bırakarak seçimi kazandı.

İŞ İNSANI MEHMET ÇELİK'İN KIZI

BirGün'ün aktardığına göre; Kamuoyunda merak edilmeye başlanan Zeynep Çelik'in; petrol, gıda, tarım, hayvancılık ve orman ürünleri alanında şirketleri bulunan ve Yenice’nin tanınan iş insanlarından Mehmet Çelik’in kızı olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Çelik’in ismi çok kısa bir süre önce aracının kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti.

Bu yılın şubat ayında gerçekleşen saldırıda aracına 35 kurşun isabet eden Mehmet Çelik, giydiği çelik yelek sayesinde yaralı olarak kurtulmuştu.

OKTAY SARAL ZİYARET ETMİŞ: 'DEĞERLİ AMCAM'

Öte yandan Zeynep Çelik’in Instagram hesabındaki bir fotoğraf da dikkat çekti.

Instagram’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Oktay Saral ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Zeynep Çelik’in, fotoğrafın altında “Çok değerli amcam” ifadeleriyle nitelediği Oktay Saral’a ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği görüldü.

Oktay Saral’ın yerel seçimlerden yaklaşık bir ay önce, 1 Mart tarihinde Yenice’yi ziyaret ettiği Zeynep Çelik’in bu paylaşımından anlaşıldı.